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08 Mayıs 2022 Pazar 10:41:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:41:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, Mart 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 971 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 40 milyar 695 milyon 139 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 201 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 5 milyar 571 milyon 832 bin 299 lira olan ve 18 bin 143 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 445 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 286 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 237 milyon 877 bin 919 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 595 oldu.

Tutarıyla öne çıkan yatırımlar

Martta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 10 milyar 250 milyon lira ile Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki havaalanı yapım ve işletme hizmetleri için yatırım yapacak.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ'ye verilen teşvik belgesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 milyar 788 milyon 131 bin 466 liralık yatırımı, yıllık 4 bin hibrit otomobil ve 5 bin 500 otomobil üretimini kapsıyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki temizlik, tuvalet, havlu kağıdı ve peçete üretimine yönelik 1 milyar 241 milyon 476 bin 48 liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Etiketler : Resmi Gazete Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ Manisa
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