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Bakanı Varank Açıkladı: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız

Kaynak: AA ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.