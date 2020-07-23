Bakanı Varank Açıkladı: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız

23 Temmuz 2020 Perşembe 11:28:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 11:29:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız
Kaynak: AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "MEB ile eğitim-öğretimin güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan protokol imzalayacağız." dedi.
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