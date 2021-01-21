Bakan Varank müjdeyi verdi: Çok yakında...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türk savunma sanayisine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.



AA'da yer alan habere göre, Bakan Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." dedi.

Varank, "812 savunma sanayii projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik. 346 projeye teşvik belgesi düzenledik. Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." açıklamasında bulundu.