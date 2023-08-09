Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Malatya'da 500 bin liraya kadar KOBİ'lere destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen Malatya'da KOBİ'lere verecekleri 500 bin lira destek ile yaralarını saracaklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Malatya'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Kacır'ın konuşmalarından öne çıkanlar;
Kalkınma ve istihdamı sağlayarak üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız.
Malatya'da 500 bin liraya kadar KOBİ'lere destek verilecek.
- AK Parti'de olağanüstü kongre tarihi belli oldu
- İtalya açıklarında facia: Çok sayıda ölü var
- İstanbul için özel deprem yasası: Kentsel dönüşüm hızlanacak
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye eksenini inşa edeceğiz
- Kritik MGK toplantısı bugün: 2 komutan son kez katılacak
- Halk CHP'li belediyelerden umudunu kesti: Dağdan hortumla su çekiyorlar