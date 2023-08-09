VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yapılan plaj voleybolu sahaları hizmete girdi
Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara galibiyetle döndü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Neftçi'ye konuk olacak
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Osijek'i ağırlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 maç oynandı
Galatasaray, Slovenya'dan avantajla dönüyor
09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:29:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:29:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Malatya'da 500 bin liraya kadar KOBİ'lere destek

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen Malatya'da KOBİ'lere verecekleri 500 bin lira destek ile yaralarını saracaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

Kalkınma ve istihdamı sağlayarak üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi mutlaka yeniden ayağa kaldıracağız.

Malatya'da 500 bin liraya kadar KOBİ'lere destek verilecek.

Etiketler : 0
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX