VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Delta bitmeden bu başladı: C.1.2
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Darbeye, "tiyatro" demediğim için bana hakaret eden insanlar oldu
100 ülkeden ortak açıklama: Taliban izin verecek
Başkan Erdoğan, seçim için MHP ile uzlaşıyı açıkladı: Baraj yüzde 7
Yeni albüm habercisi şarkı
‘Kuruluş Osman' güçleniyor
Türkülerimiz geleceğimiz
Tiyatroyla dönüyor
Bodrum'dan İstanbul gecelerine
Merve'nin yeni kumralı
Fire vermeyen tek sanatçıyım
Merve gitti Deniz geldi
Yanıklar tedavi edilmezse eklem kısıtlılığı gelişebilir
Seçilen ayakkabı sağlığı etkiliyor
Yatma şeklindeki hata hastalıklara zemin hazırlıyor
Baş dönmesi kulaktaki sorundan olabilir
BOZUK DİŞLER DE DİL KANSERİ NEDENİ
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 30 Ağustos
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
MSB'den 'kahramanlara' özel klip
Aşısını yaptırmayıp Irak'a gideceklere test zorunluluğu
14 yaşındaki Miraç her yerde aranıyor
30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:01:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:01:00

Sanatçı Umut Akyürek: Darbeye, "tiyatro" demediğim için çok acımazsızca bana hakaret eden insanlar oldu

ABONE OL

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan sanatçı Umut Akyürek, 'Gezi'de çıkıp slogan atmamam ya da darbeye tiyatro demememi çok ağır eleştirdiler. Darbeye, 'tiyatro' demediğim için çok acımazsızca bana hakaret eden insanlar oldu.” diye konuştu.

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu sanatçı Umut Akyürek oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Akyürek, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akyürek'in açıklamaları şöyle:

Benim her bakış açısından sevenlerim var, hepsi benim canlarım. Gezi'de çıkıp slogan atmamam ya da darbeye tiyatro demememi çok ağır eleştirdiler. Darbeye, tiyatro demediğim için çok acımazsızca bana hakaret eden insanlar oldu. Ben istiyorum ki inanlar, büyük resmi görenler çoğalsın. Allah onlara gönül, göz açıklığı versin. Beklemedikleri bir duruş sergilediğim için oldukça sarsıldım.

15 TEMMUZ GECESİ

Ben o gece (15 Temmuz gecesi), karınca misali safım belli olsun diyerek dışarı çıktım.

15 Temmuz gecesi biz refleks olarak hiçbir şey düşünmeden dışarı çıktık. Tankların önüne de çıktık. Elimizden ne gelirse onu yapmak için çıktık biz o gece. Sözlerimizle eylemlerimiz bir oldu bizim. Ben o gece, karınca misali safım belli olsun diyerek dışarı çıktım.

Türkiye'de birtakım maşaların, kuklaların başka yerden yöneltildiğini Gezi Parkı olaylarında gördüm. Hiçbir zaman politik olamadım. Kişiler, kurumlar beni bağlamıyor. Benim derdim ülkem. Kim bu uğurda savaş veriyorsa onun yanında oldum ve bunun bedelini de ödedim. Çok linç yedim. Ben Gezi olaylarına kadar siyasetten uzak bir insandım, hala daha öyleyim. Fakat o olay ülkeyi kırılma noktasına getirdi. Ben büyük resmi o zaman gördüm. Türkiye'de birtakım maşaların, kuklaların başka yerden yöneltildiğini Gezi Parkı olaylarında gördüm.

Günümüzde; şöhret, starlık, popülerlik parayla satın alınabilir duruma geldi. Samimiyetle söylemeliyim ki o ışıltılı kurtlar sofrasının insanı olmadım. O dünyaya girmedim. Günümüzde; şöhret, starlık, popülerlik parayla satın alınabilir duruma geldi. Halkımıza artık seçim şansıda tanınmıyor. Gerçek emektarlara mobing uygulanıyor.

Umut Akyürek program boyunca, "Böyle Bir Kara Sevda" , "Unutamam Seni" , "Yeşil Başlı Gövel Ördek" , "Seni, Sesini, Gözlerinin Rengini", "Zaman Akar Gider" adlı şarkıları seslendirdi.

Etiketler : umut akyürek darbe darbe girişimi esra elönü
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı
Set hazırlığı

Set hazırlığı
El ele nispet pozları

El ele nispet pozları
Zeynep'ten Murat sürprizi

Zeynep'ten Murat sürprizi
Yiğit Mahzuni'yle düet

Yiğit Mahzuni'yle düet
Ekibimiz çok tatlı

Ekibimiz çok tatlı
Yavru carettalara yardım eli

Yavru carettalara yardım eli
Fişekhane'ye özel koreografi

Fişekhane'ye özel koreografi
Üç Kuruş'ta buluşacaklar

Üç Kuruş'ta buluşacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER