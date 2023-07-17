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17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:09:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:09:00

Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan: “Sanatçı muhalif olur” diyorlar, bunu neden söylüyorlar? Kendi düşünceleri asla iktidara gelemedi bu memlekette o yüzden.

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan açıklamalarda bulunarak, “Sanatçı muhalif olur” diyorlar, bunu neden söylüyorlar? Kendi düşünceleri asla iktidara gelemedi bu memlekette o yüzden. Muhalefete mahkum oldular, halk onları muhalefete mahkum etti. Onlar muhalif değiller, onlar yandaşın en koyusu.'' ifadelerine yer verdi.

"Sanatçı muhalif olur" diyorlar, bunu neden söylüyorlar? Kendi düşünceleri asla iktidara gelemedi bu memlekette o yüzden. Muhalefete mahkum oldular, halk onları muhalefete mahkum etti. Onlar muhalif değiller, onlar yandaşın en koyusu. "

''Sanatçı muhalif olur" diyorlar, bunu neden söylüyorlar? Kendi düşünceleri asla iktidara gelemedi bu memlekette o yüzden. Muhalefete mahkum oldular, halk onları muhalefete mahkum etti. Onlar muhalif değiller, onlar yandaşın en koyusu. Aslında Muharrem İnce'ye şizofren dedirtecek kadar gerçeklere kulaklarını kapatıp sadece kendilerinin düşüncelerini besleyen kaynaklara yöneldiler. Bu muhalefet değil. Bu saplantı. Psikolojik bir durum ile siyasi duruşu birbirine karıştırmasınlar. İktidarın başbakanlık döneminde yanındaydım. Birlikte çalışıyorduk. Ben basın danışmanıyken muhalif çıkışlarım oldu. Itiraz ettiğinde bu muhalefet değil mi? Külli bir muhaliflik ahmaklıktır.

''Türkiye'deki şu anda ki muhalefetin eleştirilmeye değer olduğunu düşünmüyorum. Ben ümidim olanı eleştiririm, bir şeyleri düzelteceğine dair umudum olmayanı niye eleştireyim?''

Yapılan bir iş, eylem, tavır vardır ve buna muhalif olursun. Diğer tarafta yapılan iyi bir şeyi desteklersin ve buna hakkaniyet denir. Olması gereken budur. Muhalefet budur. Türkiye'deki şu anda ki muhalefetin eleştirilmeye değer olduğunu düşünmüyorum. Eleştiri benim için çok önemli. Muhasebesiz, hesap sormadan olmaz. En başta hesabı kendinden sormadan olmaz. Ben ümidim olanı eleştiririm, bir şeyleri düzelteceğine dair umudum olmayanı niye eleştireyim? Ben onu yok sayarım. Ben eleştiriyorum diye kendisine düşmanlık ettiğimi sanan ya da beni muhalif olarak gören ahmaktır. Bir iş yapan insanın yanlış yapmaması mümkün mü? Elbette düzeltilmesi için eleştirilmesi gerekir. Eskiden eleştirinin dozu konulurken şimdi tozu bile konuşulmuyor.

Etiketler : 24 TV Arafta Sorular Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan
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