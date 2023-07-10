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10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:33:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:33:00

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sağanak, felakete yol açtı

Kaynak: AA

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde toprak kayması ve göçük meydana geldi.

Sağanak, Tekkeköy ilçesinde birçok noktada sel ve toprak kayması ile çökmeye neden oldu.

Tekkeköy Belediyesi, yollarda meydana gelen çöküntü ve toprak kaymalarının yol açtığı sorunları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Taşkın riski yaşanabilecek bölgelerde tıkanmalara karşı da çalışma yürüten ekipler, düşen kaya ve ağaç parçaları ile kapanan yolları açmak için çalışıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yaşanabilecek taşkın riskine karşı uyarıda bulunarak, "Sel, taşkın ve heyelandan dolayı kapanan kanalların temizlenmesi ve tekrar işlevsel hale getirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına tüm bölgelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : samsun sel taşkın
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