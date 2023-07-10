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10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:40:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:40:00

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde zeminin kaymasıyla oluşan göçükler korkuttu

Kaynak: AA

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından zemininde kayma meydana gelen 3 ev, tahliye edildi.

Kırsal Muslubey Mahallesi'nde sağanağın ardından yaklaşık 15 evin bulunduğu bölgede yollarda yer yer yarık ve çöküntüler ile toprak zeminde kayma meydana geldi.

Bunun üzerine jandarma ve belediye ekipleri, zeminindeki kayma nedeniyle hasar oluşan 3 evi tahliye etti. Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Mahalle yolunda meydana gelen yarık ve çöküntüler nedeniyle ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AA muhabirine, Muslubey Mahallesi'nin bir kısmında ciddi hasar oluştuğuna işaret ederek, "Yollarda iki metreye yakın göçük var. AFAD ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Allah'a şükürlere olsun, can kaybımız yok. Gerekli tedbirleri aldık. Yolun bir kısmını da ulaşıma kapattık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : samsun salıpazarı göçük
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