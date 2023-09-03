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03 Eylül 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 10:00:00

Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: AA

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Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Oluşan yoğun su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : samsun yağış sağanak
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