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21 Eylül 2020 Pazartesi 09:49:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 09:49:00

Samsun'da DEAŞ'a operasyon: 14 gözaltı

Kaynak: AA

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.

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