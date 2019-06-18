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18 Haziran 2019 08:00 | Salı

Samimiyet kazanacak

CHP adayının çok şey konuştuğunu ancak ne yapacağını söylemeyi unuttuğunu belirten Yıldırım, İstanbul'da samimiyet kazanacak dedi.

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Binali Yıldırım, program çıkışında eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay'la habercileri selamladı. “Programı nasıl buldunuz” sorusuna Binali Yıldırım, “Programdaki sorulara samimiyetle cevap verdik. Yapacaklarımızı ve vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik” dedi.

TECRÜBE FARKI

Sürenin yetersiz olduğunu belirten AK Parti İBB Adayı Yıldırım, “İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Biz düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbullular verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul'da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak. İş ehlinin, karar İstanbulluların” diye cevap verdi.

DAMGA VURDU

Daha sonra Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweet, büyük yankı uyandırdı. Programı değerlendiren Binali Yıldırım, “Ekrem Bey çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu” mesajını paylaştı.

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