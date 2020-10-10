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10 Ekim 2020 Cumartesi 08:57:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 08:57:00

Samatya Sahili açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

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Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı.

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