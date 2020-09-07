  • BIST
    1095.26
  • Dolar
    7,4592
  • Euro
    8,8248
  • Altın
    462,7510
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tekirdağ'da boya fabrikasında korkutan yangın
Kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı
Bahçelievler'de lüks rezidanstan düşen camla ölüm... Feci olay kamerada!
Uğruna kontak kapatmıştı! Yavrular yumurtadan çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
"Kuş kafesi" ormanları kurtaracak!
Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 56 kilo eroin yakalandı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
Güleda Cankel'in ailesi karara itiraz edecek!
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Göztepe'den koronavirüs açıklaması
Konut fiyatlarını düşürecek hamle! Yerli üretim için düğmeye basıldı!
Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı
Ben ne yaptım bakışı!
Avustralya'da şok gelişme!5 doktor kayboldu!
Zaharova'dan şok paylaşım! Sırbistan'da deprem etkisi yarattı!
Türkiye yapılan kabadayılıklara sahadan cevap verecek!
Pandemide dört ay öncesine döndük!
Trump'tan Suudi Arabistan'a Körfez çağrısı
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını!
Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor
Silahlı saldırıda kolundan yaralandı
07 Eylül 2020 Pazartesi 07:52:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 07:53:00

Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: DHA

ABONE OL

Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyorHATAY'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan ve sabah saatlerinde büyük oranda söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Samandağ ilçesinde yangın alanında incelemelerde bulundu. Pakdemirli, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KARŞI ATEŞ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan, kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan yangını söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi. Basın açıklamasının ardından yangının olduğu bölgede incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hatay’daki orman yangınıyla mücadele için arkadaşlarımızla sahadayız. Karşı ateş tekniği de dahil olmak üzere yangını kontrol edebilmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, ekiplerimizle var gücümüzle mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Karşı ateş tekniği uygulanmasının amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise söndürme çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından yangın alanlarında incelemelerini sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER