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19 Mart 2021 Cuma 19:51:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 19:51:00

Salgın nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri yarın başlıyor

Kaynak: TRT HABER

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Koronavirüs nedeniyle ara verilen, orta mesafedeki şehirler arasında yapılan bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak. Yolcular HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek.

salgını tedbirleri kapsamında, orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.

Yarın yeniden başlayacak seferlerde yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmeleri için her türlü tedbir alındı.

Trenler sefer öncelerinde dezenfekte edilecek

Bölgesel trenler her sefer öncesinde dezenfekte edilecek ve trenlere binecek yolcuların HES kodunu ibraz etmesi istenecek.

Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi virüsün yayılımını engellemesi yönünden önem taşıyor.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar.

Batman-Diyarbakır hattındaki bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

YHT sefer sayısı artırılıyor

Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı 22 Mart itibarıyla 10'a yükseltilecek.

Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek YHT'ler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.

Etiketler : YHT sefer salgın şehirler
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