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25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:02:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:23:00

Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından, "Mehmetçikten Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Fırat Kalkanı bölgesi
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