Saldırı hazırlığındaki iki terörist patlayıcı maddelerle birlikte yakalandı
Kaynak: İHA
Diyarbakır'da yürütülen operasyonda saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen iki terörist patlayıcı maddelerle birlikte yakalandı.
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince saldırı hazırlığında olan iki teröristi patlayıcı maddeler ile ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “Terör örgütünün saldırı faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edecektir” denildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen etkin çalışmalarda terör örgütü ile ilgili gelen bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde Ergani ilçesinde 2 şahıs ile birlikte saldırıya geçirilmeye hazır vaziyette yangın tüpü içerisine gizlenmiş 1 kilo 635 gram PETN (patlayıcı madde) ve patlayıcı düzenekleri ele geçirilmiş olup, yakalanan F.K ve K.A. isimli 2 şahıs çıkarıldıkları adli adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, “Terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edecektir” denildi.
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