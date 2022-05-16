Saldırı hazırlığındaki canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı

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16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:18:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:18:00

İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki canlı bomba TEM ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba saldırısı engellenmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı "canlı bomba", Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı

Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce EBİ ENES EL KAHTANİ kod adlı Beşşar El MIZHEN isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Teröristin; "DEAŞ terör örgütüne - sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu."

Etiketler : Şanlıurfa DEAŞ terör örgütü canlı bomba
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