Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, " Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
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