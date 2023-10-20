VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail Devleti'nin resmi hesabını yalanladı
"Türk dünyası olarak işbirliğimizi geniş bir alanda sürekli geliştiriyoruz"
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
AYM, anne tarafından soybağının reddi davası açılamamasına ilişkin hükmü iptal etti
Ahmet Taner Kışlalı suikastının üzerinden 24 yıl geçti
Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 6,94, yıllık yüzde 41,33 arttı
20 Ekim 2023 Cuma 10:42:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 10:42:00

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.

Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX