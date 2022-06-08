Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.