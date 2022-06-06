Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde düzenlenen operasyonla 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek"
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/Ejp16WJRGp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022
- "Türkiye" adının kullanımı için NATO'ya mektup
- Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan ayrıntıları açıkladı! Ek göstergede 600 puan artış
- Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
- Türkiye'den enerji hamlesi!
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı