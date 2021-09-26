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26 Eylül 2021 Pazar 11:32:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 12:52:00

Saldırı girişimi engellendi... PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimi engellendi. Saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesi
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