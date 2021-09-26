Saldırı girişimi engellendi... PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimi engellendi. Saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.