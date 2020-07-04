Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildiği duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.
- Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
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