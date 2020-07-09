Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Vali Kaldırım: 3 şehidimiz 6 yaralımız var

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.



VALİ KALDIRIM: 3 ŞEHİDİMİZ 6 YARALIMIZ VAR



Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama yapan Vali Kaldırım "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" ifadelerini kullandı.



İÇİŞELERİ BAKANLIĞI'NDAN SON AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı: "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır".

BELEDİYE BAŞKANI YÜCE: 2 ŞEHİDİMİZ VAR

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, olayda iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin başı sağolsun. Ben, Ankara'da bakan beyle toplantı anındayken bu patlama oldu. Toplantı anında daire başkanımız hemen bilgi verip olay yerine intikal etti. Olaya müdahale edildi, devamlı bana bilgi aktarılıyor. Şu an bana verilen bilgi iki şehidimiz var, 8 civarında yaralımız var. İmha edilmek üzere götürülen mühimmat aracında patlama sonucunda bunlar oluştu. Ortalık bir toparlansın, duruma hakim olalım sizlere daha net bilgiler aktarırım inşallah."

Taşkısığı Mahallesi muhtarı Muharrem Bektaş:

Hendek’te patlamayan mühimmatı, jandarma kontrolünde mahallemizde bulunan boş kullanılmayan taş ocağında kontrollü patlatma yapılmak istendi, o sırada kaza oldu. Şu anda yaralımız var. Muhtemelen 1 sivil geri kalan asker. Tek bildiğim bu. Kamyon olay yerine geliyor. Durduğu yerde patlıyor. Kamyon şu an gözümün önünde ve paramparça olmuş durumda. Muhtemelen kamyonun içinde olmuş. Bilmiyorum yanlış bilgi vermeyeyim ama şu anda gözümle gördüğüm bu. Şu anda olay yerindeyim kamyonla aramda 5 metre var.