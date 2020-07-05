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05 Temmuz 2020 Pazar 14:37:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 14:37:00

Sakarya Valisi Kaldırım'dan ihmal iddialarına yanıt

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikada incelemelerde bulundu. Patlama sonrası ortaya atılan 'ihmal' iddialarına yanıt veren Vali Kaldırım, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

EKİPLER ARAZİ TARAMASI YAPIYOR

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

SAKARYA VALİSİ: DENETİM EKSİKLİĞİ YOK

Fabrikadaki patlamada ihmal olup olmadığı üzerine tartışmalara yanıt veren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 120 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

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