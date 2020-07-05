Sakarya Valisi: Havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 6'ya yükseldi
Sakarya Valisi Kaldırım, '(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.' dedi.
Sakarya Valisi Kaldırım, "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."
OLAY
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.
Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.
- Sakarya Valisi: Can kaybı 6'ya yükseldi
- Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı
- Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan: Mücadele ederek söke söke alacağız
- Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme
- Sakarya Valisi Kaldırım'dan ihmal iddialarına yanıt
- Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de araç bakım masrafı 4 katına çıktı