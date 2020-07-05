Sakarya Valisi: Can kaybı 6'ya yükseldi

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05 Temmuz 2020 Pazar 16:14:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 16:30:00

Sakarya Valisi: Havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 6'ya yükseldi

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Sakarya Valisi Kaldırım, '(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.' dedi.

Sakarya Valisi Kaldırım, "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor."

OLAY

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

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