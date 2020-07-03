Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.
Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- MSB: Avaşin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
- Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına seslendi
- Cemal Kaşıkçı davası başladı
- Terör örgütü PKK'ya haziran ayında üst düzey darbe!
- İstanbul'da organize suç örgütüne şafak operasyonu