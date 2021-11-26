VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İzmir'de Mustafa Denizli Stadı'nı hizmete açtı
Müslüme olayına yayın yasağı... Uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Dünya devleri peşinden koşuyor
Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki
Ayasofya Camii'nde görenleri şaşkına çeviren olayla ilgili gerçek ortaya çıktı
"Türkiye kendi sınırını çizdi"
Müjdeleri peş peşe sıraladı
TSK'ya teslim edildi! Türkiye sınırı keskin göze emanet
Türkiye yeni rezerv için dünya deviyle anlaştı!
Koronavirüste "süper varyant"' alarmı
İki gözüne yapılan kornea nakliyle karanlıktan kurtuldu
Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
"Tabutuna çakılan son çivi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege Ordu Komutanlığı'nda
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Gururlandıran gelişme!: 50'incisi üretildi
BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Türkiye ile 20 milyar doları aşan hedef!
Dertleri faiz artışı! Türkiye karşıtlarının dolar oyunu
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulâl Atalay Laçin'in her şeyi sahte
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den faiz, enflasyon ve kur açıklaması
Heyecanlandıran keşif! Homeros'un İlyada'sı tarladan çıktı
26 Kasım 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 14:00:00

Sakarya Gaz Sahası'na İngiliz şirket "proje yönetim ortağı" olarak atandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiliz global danışmanlık ve mühendislik şirketi, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde mühendislik, tedarik ve kurulum süreçleri için atandı. Wood şirketi, proje yönetim ortağı olacak.

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin proje yönetim ortağı global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood olacak.

Türkiye Petrolleri (TP), Birleşik Krallık merkezli global danışmanlık ve mühendislik şirketi Wood'u, Türkiye'nin Karadeniz kıyısından 150 kilometre açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin entegre proje yönetim ortağı olarak atadı.

Projenin ilk etabında entegre proje yönetimi ve mühendislik doğrulama testleri gerçekleştirilecek. Kontrat kapsamında deniz altı üretim sistemi, gaz iletim boru hattı ve Filyos'taki kara işleme tesisinin mühendislik, tedarik ve kurulum süreçlerinin yönetimi de yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wood Enerji, İnovasyon ve Optimizasyon Başkanı Andy Hemingway, Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye'nin enerji endüstrisinin ve ekonomisinin gelişmesine ve büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Onlarca yıllık deneyime sahip Wood olarak, bu yeni önemli projede TP ile uzun süredir devam eden çalışma ilişkimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük gaz rezervi olan Sakarya Gaz Sahası, 405 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip. Boru hattının 2023'te tamamlanmasının ardından günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gazın taşınması hedefleniyor.

Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan petrol boru hatlarıyla doğal gaz ithal ederken, Nijerya, Cezayir ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkeden de sıvılaştırılmış doğal gaz alıyor. Sahanın üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığının azalması bekleniyor.

Etiketler : Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi Wood Enerji Andy Hemingway Sakarya Gaz Sahası
Romantik tatil

Romantik tatil
Yıldızlar taçlandı

Yıldızlar taçlandı
Barbie Şebnem

Barbie Şebnem
Yaşarken ölmek bu olsa gerek

Yaşarken ölmek bu olsa gerek
1500 km yaptı 4 konser verdi

1500 km yaptı 4 konser verdi
Ben boşanmaya razı değildim

Ben boşanmaya razı değildim
Diva izdihamı

Diva izdihamı
Bostancı hazırlığı

Bostancı hazırlığı
Kadına şiddete dikkat çekti

Kadına şiddete dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER