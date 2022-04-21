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21 Nisan 2022 Perşembe 08:42:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 08:42:00

Sahtekarlık çetesinde yok yok!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Yurda kaçak girenlere sahte evrakla oturum izni alan ‘danışmanlık bürosu'nun Pakistanlı sahibi ve çalışanları sınır dışı ediliyor.

İstanbul Information danışmanlık adlı şirketin, başta Pakistanlılar olmak üzere yabancı uyruklulara garantili oturum izni aldığı ortaya çıktı. Söz konusu şirketin sosyal medya hesaplarında yayımlanan videolarda, başvuruları reddedilenlere bile ikamet izni alınabileceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Türkiye'ye gelen kaçaklara ehliyet ve vatandaşlık dağıttığı da saptanan şirkete ait Fatih'teki iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket sahibi olan Pakistan uyruklu Malik Sajjad ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ile Pakistanlı K.S.'yi gözaltına aldı.

45 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerine 45 bin lira para cezası kesildi. Pakistanlı elebaşı Sajjad ile aynı ülke vatandaşı K.S., 'resmi belgede sahtecilik' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından sınırdışı sevk işlemleri için Pendik'teki Ara Sevk Merkezi'ne gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen şebekenin, ülkelerinde idam cezası alan kaçakların Türkiye'den gönderilmemesi için de hukuki destek verdiği öne sürüldü.

İstanbul Information'un ikamet izni aldıkları kaçaklarla kutlama partisi düzenlediği ortaya çıktı.

İKAMET 1600, EHLİYET 4500 TL

Şirketin, ikamet izni ve ehliyet için tarife belirlediği de ortaya çıktı. Buna göre, bir yıllık ikamet izni için bin 600 lira talep eden şirket iki yıl için ise 2 bin 300 lira ücret istiyordu. Ehliyet için ise yabancılardan 4 bin 500 lira istendi. Çocuklu ailelere indirim de yapan şirketin, ev satışı konusunda yardımcı olduğu ve turlar düzenlediği de tespit edildi.

SAHTE EVLİLİKLE VATANDAŞLIK

Vatandaşlık alınabilmesi için Türk kadınlarla Pakistanlı erkekleri evlendirildiğini gösteren videolar ortaya çıktı.

SUÇA KARIŞAN KAÇAKLARA DA OTURUM İZNİ

Semih Aydoğdu adlı bir vatandaş, İstanbul Information şirketi ve video çekerek "İkamet izniniz reddedilirse biz bunu düzeltiyoruz" diyen avukat Töre Nuhoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medyadaki tanıtım videolarında şirket avukatı, suça karışıp cezaevine giren kaçaklara da "Merak etmeyin çıkınca ikamet alırız" dediği belirlendi. Nuhoğlu, oturum iznini nasıl aldıklarının yöntemini de şöyle anlatmıştı: "Turizm amacıyla kalmayı belirtiyorsanız, biz ona göre belgelerinizi hazırlıyoruz, belgelerinizi doğru seçerseniz oturum izniniz kolaylaşıyor."

AKŞAM, son 6 yılda asayiş olaylarına karışan 19 bin 336 Suriyeli'nin sınır dışı edildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine birinci sayfada yer vermişti.

Etiketler : sahtekarlık suç örgütü tTöre Nuhoğlu
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