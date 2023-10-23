Sahte videolarla algı operasyonu peşindeler

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'deki savaş suçunu yayınladıkları sahte videolarla gizlemeye çalışan İsrail kaynaklı videoları tek tek deşifre ediyor. Merkez, "Gazze'de patlama ve sivil can kaybını gösteren sahte videolar üretildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İddiaya konu görüntülerin 2016 yılında Irak'ta kaydedildiği, paylaşılan bu görüntülerin de kurgu olduğu vurgulandı. İsrailli vekil Orit Farkash Hacohen da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile Hamas üyelerinin İsrailli bir kadını rehin alıp, tecavüz edileceğine yönelik konuştuğunu iddia etti. Görüntüler incelendiğinde Hamas üyesinin "O kadına dokunmayın, onu bırakın" dediği tespit edildi. İsrailli vekil, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.