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30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:54:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:54:00

Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Kaynak: AA

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Batman'da sahte kimlikle yakalanan terör örgütü YPG/PKK'lı kadın terörist, Şanlıurfa'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Batman'da olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen kadın terörist Şanlıurfa'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : sahte kimlik terörist pkk
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