Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
Kaynak: TRT Haber
Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.
Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Heyetimizin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesini planlıyoruz." ifadesine yer verildi.
Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal ettiği belirtildi.
GAZZE'YE SAHRA HASTANESİ VE KONTEYNER KENT HAZIRLIĞI
Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirmişti.
Türk yetkililer, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.
Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze'ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirmişti.
- Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı
- İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
- Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
- Malatya Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si teslimata hazırlanıyor
- Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
- "Alev kuşları" bu yıl orman yangınlarını söndürmek için 10 bin 683 saat uçuş yaptı