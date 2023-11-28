VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahra hastanesi için teknik heyet Gazze'de
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
"Gazze'deki durum hayal ettiğimden de kötüydü"
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
28 Kasım 2023 Salı 12:01:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 12:01:00

Sahra hastanesi için teknik heyet Gazze'de

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türk heyeti Gazze'de. Sahra hastanesinin fizibilite çalışmaları için teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.

Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Etiketler : türkiye gazze sahra hastanesi heyet
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX