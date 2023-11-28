Sahra hastanesi için teknik heyet Gazze'de
Kaynak: TRT Haber
Türk heyeti Gazze'de. Sahra hastanesinin fizibilite çalışmaları için teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.
Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.
Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
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