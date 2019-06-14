14 Haziran 2019 08:00 | Cuma
Şahin yeniden başkan
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi'nin Ankara'daki toplantısında, başkan ve encümen üyelikleri seçimleri yapıldı.
Mevcut TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından düzenlenen 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis toplantısında yeniden başkanlığa seçildi. Fatma Şahin seçildikten sonra Başkan Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti.
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