VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Furkan Kaya: Metaverse hayatımızı nasıl etkileyecek?
Mehmet Kaya: “Şirketler Web 3.0 stratejilerini bugünden belirlemeli.”
Ceren Cennet'in güzelliğinde Yakup Yıldır imzası var
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yakalanan 19 zanlı adliyede
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamamlandı
Fındığın ayak izini çıkarıp üretimde verimi artırmayı hedefliyorlar
Türkiye'nin hava yolunda 2024 hedefi 210 milyon yolcu
Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten Başladı
Adil Haber Sen 1. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi!
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi panikletti
Dünyanın en büyük rezerv, Türkiye'de!
"Filistin'de tek çözüm 2 devlet"
Her kritik dönemde iftiralarla sahnede!
Suriye'deki ABD üssünde röportaj!
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Hipotermili final
Ticarete atladı
Az tatil çok iş
Aile yemeği
Kendini susturdu
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 10:45:00

Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

KOM koordinesinde 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik eş zamanlı operasyonlar kapsamında 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmayan KOM ekipleri, turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını artırdı.

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde eş zamanlı 13 organize suç örgütüyle bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri ve aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında 315 şüpheliye yönelik "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı.

Güvenlik güçleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu" tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü Müsilaj Operasyonu 315 şüpheli
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Issız kadın evlendi

Issız kadın evlendi
Marmaris kaçamağı

Marmaris kaçamağı
Yeni TSM şarkısı

Yeni TSM şarkısı
Sahnede sürpriz doğum günü

Sahnede sürpriz doğum günü
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Mart'ta nikâh Mayıs'ta düğün

Mart'ta nikâh Mayıs'ta düğün
Sefo rüzgarı

Sefo rüzgarı
Yorgun Cansu

Yorgun Cansu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX