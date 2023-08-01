Sahil kapatıldı! Şile'de mayın alarmı

Şile'de denize giren bir vatandaşın suyun altında gördüğü 28 cisim paniğe neden odu. Plaj kapatıldı. SAS komandoları, patlayıcı olduğu tespit edilen 28 mühimmatın imhası için harekete geçti.

İstanbul Şile'deki Sofular Halk Plajı'nda yüzmek için denize giren bir vatandaş, suyun altında çok sayıda mühimmat olduğunu gördü. Korku içinde denizden çıkan kişi, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı; bölgeye giriş yasaklandı. Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı komandolar, denizde 28 patlamamış mayın olduğunu belirledi. Yerleri tek tek işaretlenen mayınların bugün ya da yarın kontrollü olarak patlatılacağı öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şile'de denizde tespit edilen 28 mühimmattan 8'inin teşhis ve imha için karaya çıkarıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, 28 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında Şile Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair ihbar sonrası bölgenin güvenlik çemberine alındığı belirtildi. Hava koşulları nedeniyle söz konusu tarihte dalış yapılamadığı aktarılan açıklamada, aynı yerde 29 Temmuz'da icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta, 1-1,5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, şunları kaydedildi:

YARIN İMHA EDİLECEK

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir. 30 Temmuz SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı'na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürdürülmektedir. Tespit edilen mühimmatın imha işlemi gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından 2 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecektir."