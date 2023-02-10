Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterlerle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 130 saat uçuş yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgelerine 130 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Malzeme ve personel transferleri aralıksız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Deprem bölgelerine 130 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Malzeme ve personel transferleri aralıksız devam etmektedir.— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) February 10, 2023
Birlikte Güçlüyüz. ����
��Kahramanmaraş
��Hatay
��Adana#deprem#sahilgüvenlik pic.twitter.com/cUFJw2TrgC
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