Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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