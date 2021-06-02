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02 Haziran 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 14:30:00

Sahel Bölgesi'ne dikkat çekti! Dussey: Türkiye'nin desteğiyle bunu başarabiliriz

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Sahel Bölgesi'ndeki terör ve şiddet olaylarına dikkat çeken Togo Dışişleri Bakanı Dussey, 'Sanki Türkiye'ye baktığımızda hiç terörle mücadele konularını yaşamamış gibi. Sizi çok tebrik ediyorum. Türkiye'nin büyük bir tecrübesi var. Burada diyalog, önemli olan. Bu önemli, Türkiye'nin desteğiyle bunu başarabiliriz. Umarım ki, birlikte çalışarak Sahel Bölgesi'nde istikrar ve barışı sağlayabiliriz ve bu vizyonu birlikte ileri götürürüz.' diye konuştu.

Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, Sahel Bölgesi'nde istikrar ve barışı sağlamak için Türkiye ile çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek "Bildiğiniz gibi terörle mücadele önemli bir konu. Belki Togo'dan doğrudan bağlantılı değiliz ama etrafımızdaki komşularımız bu tür sorunlar yaşıyor." dedi.

Dussey, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dussey, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten memnun olduğunu dile getirerek Türkiye'de ikamet eden Togolularla görüştüğünü ve Togoluların Türkiye'de kendilerini iyi hissettiğini söyledi.

Ülkesindeki FETÖ iltisaklı okulun kapatıldığını hatırlatan Dussey, gelecek yıl okulların açıldığı dönemde, Türkiye'nin desteği ve Maarif Vakfı bünyesinde kapatılan okulun öğrencilerinin mükemmel bir eğitim alacağını kaydetti.

Dussey, Togo'nun Ankara'da büyükelçilik açacağını belirterek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda dostum, sözünü tutan bir adam olan arkadaşım Mevlüt'e teşekkürlerimi sunmak isterim. Lome'den ayrıldığında, temmuz ayında sözünü vermişti ve sözünü tuttu. Aynı şekilde biz de karşılıklı olarak taahhütler verdik ve iş birliğimizi güçlendireceğimize söz verdik gördüğünüz gibi. Evet, iş birliğimiz artmakta." diye konuştu.

Türk iş insanlarını Lome'ye beklediklerini ifade eden Dussey, bu yıl bitmeden Türkiye-Togo gününün düzenlenmesini umduğunu, bu sayede Togo'daki olanakların Türk iş insanlarına tanıtılması imkanı olacağını vurguladı.

Dussey, Sahel Bölgesi'nde istikrar ve barışı sağlamak için Türkiye ile çalışmaya devam edilmesi gerektiğine işaret ederek "Bildiğiniz gibi terörle mücadele, önemli bir konu. Belki Togo'dan doğrudan bağlantılı değiliz ama etrafımızdaki komşularımız bu tür sorunlar yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Dussey, "Sanki Türkiye'ye baktığımızda hiç terörle mücadele konularını yaşamamış gibi. Sizi çok tebrik ediyorum." dedi.

- "Türkiye'nin desteğiyle bunu başarabiliriz"

Dussey, Türkiye'nin bölgede çok aktif bir diplomasinin olduğuna dikkati çekerek "Umarım ki, birlikte çalışarak Sahel Bölgesi'nde istikrar ve barışı sağlayabiliriz ve bu vizyonu birlikte ileri götürürüz." diye konuştu.

Sahel Bölgesi'nde barış ve güvenliğin sağlanması konusunda bazı adımlar attıklarını anlatan Dussey, Çavuşoğlu'nun bölgedeki ülkeleri ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sahel Bölgesi'nde zaten terör ve şiddete maruz kalmış ülkeler, Türkiye ile birlikte, Mevlüt Bey'le birlikte çalışmalıyız. Bu diplomasi önleyici diplomasi, daha da güçlendirilsin çünkü Türkiye'nin büyük bir tecrübesi var, Afrika'da büyük bir yer alıyor. Aşağı-yukarı her yerde büyükelçiliğiniz var. Bu şekilde birlikte çalışarak teröre karşı birlikte çalışabilir, birlikte başarabiliriz. Bunların hepsini umarım diyalogla yapabiliriz, çünkü bazen yani güç bazı sorunları çözebilir, bazılarını çözemez. Burada diyalog, önemli olan. Bu önemli, Türkiye'nin desteğiyle bunu başarabiliriz."

Etiketler : Robert Dussey mevlüt çavuşoğlu türkiye destek
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