Sahaya iniyorlar... Çevre, doğa ve hayvanları koruma polisi geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu’nun açılış programına katıldı. İlk etapta 260 kişilik personelin kurs göreceğini belirten Soylu, “Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı. Görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatın alımları da hemen gerçekleştirildi. Arkadaşlar, eğitimleri biter bitmez sahaya inecek” dedi.



‘HAYDİ’ UYGULAMASI

Soylu şöyle devam etti: “İhbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla ‘HAYDİ’ adlı bir uygulamanın yazımına başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’mız ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı’mız birlikteliğinde çalışmaları sürdürülen bu uygulama da inşallah 1,5 ay sonra hayata geçecek. Doğa ile ilgili ise veya hayvana karşı suçsa ona göre seçiliyor. Fotoğraf eklenerek sistem üzerinden ihbar tamamlanıyor. ”