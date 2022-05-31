SAHA İstanbul'dan girişimci destek programı 'SAHA Girişim'

Bünyesinde 770 firma ve 22 üniversiteyi barındıran Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA İstanbul), savunma sanayinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için girişimci destek programı başlattı.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, ilk dönem çağrısına çıkan "SAHA Girişim Programı" ile yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan, eğitim ve mentorluğa kadar pek çok konuda destek sağlanacak.

Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranının artırılması, Türkiye'nin sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması amacıyla düzenlenen programla savunma sanayindeki girişimciler yatırımcı görüşmelerine hazırlanacak. Program kapsamında girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması, globalde müşteri bulması için organizasyonlara ve proje pazarı etkinliklerine katılımları hedefleniyor.

15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek

Yıllık 11 milyar dolar ciroya sahip Türk savunma, uzay ve havacılık sanayi, 2021'de gerçekleştirdiği 3,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisinin önemli döviz kaynaklarından biri oldu. Yeni teknolojilerle bu rakamın 2022 için 4 milyar doların üzerine çıkması öngörülüyor. SAHA Girişim'e savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde hazırlık düzeyi 5 ve 6 seviyelerine gelmiş, prototipleri ortaya çıkmış girişimci firmalar başvurabilecek. SAHA Girişim'e, 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Programın girişimciye faydaları arasında; yatırımcı görüşmelerine hazırlık, yatırıma erişim, eğitim ve mentorluk, sektör liderleriyle üst düzey buluşmalar, iş geliştirme ve tanıtım, SAHA Expo'da bedelsiz stant tahsisi ve final sunumları, SAHA Proje Komiteleri'ne erişim, finansal, hukuki ve teknik danışmanlık, altyapıya ulaşım desteği ve ilk müşteriye erişim desteği yer alıyor.

SAHA Girişim Programı'nın teknoloji alanları arasında ise savunma, havacılık, uzay, deniz, ileri malzemeler ve üretim, makine ve imalat, bilişim, haberleşme, siber güvenlik, insansız sistemler, yapay zeka ve lojistik teknolojileri bulunuyor.