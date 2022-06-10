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10 Haziran 2022 Cuma 21:23:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 21:23:00

Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklif, Plan ve Bütçe komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle doktorların sabit ek ödeme oranları artırılacak. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi için tanınan süre 2029 yılına uzatılacak.

Sağlıkçıların özlük hakları için Meclis'te mesai sürüyor. Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi...

Teklife göre, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak. Ek ödeme tavan oranları artılacak.

Düzenleme üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimleri de kapsayacak. Sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek için bir heyet oluşturulacak.

AİLE HEKİMLERİNİN UZMANLIK EĞİTİMİ 2029 YILINA UZATILACAK

Teklifle Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi uygulamasının süresi 2029 yılına kadar uzatılacak.

Böylelikle uzman olmayan 24 bin aile hekimine yeni bir imkan tanınacak.

Eğitim veren öğretim üyeleri de bu süreçte döner sermayeden pay alabilecek.

Teklifle, SGK güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için de kolaylık sağlanacak. Vatandaşların borçlarının 5 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak.

"İYİLEŞTİRMELER ÇOK YAKIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın."

Etiketler : Sağlıkçı Sağlık çalışanları Fahrettin Koca TBMM
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