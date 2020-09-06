Bakan Koca duyurdu! 3 ay daha uzatıldı

Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 ay daha uzatıldığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.
İşte Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarla ilgili yaptığı paylaşım:
"Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum."
Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020
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