  • BIST
    1291.29
  • Dolar
    7,6845
  • Euro
    9,0913
  • Altın
    466,3340
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs denetimlerinde 40 bin 857 kişiye ceza kesildi
İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi
Bugün burçları neler bekliyor? 15 Kasım günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek
Sağlık çalışanlarına şiddete geçit yok... Tutuklandı
Emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda yakalandılar
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü
Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi
Kırgızistan Başbakanı Caparov görevinden ayrıldı
Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'da sağlıkçılara saldıranlara sert tepki
Kızıldeniz'de Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit edildi
Kurtulmuş: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar
Son 60 yılda 70 göl kurudu
ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli
1975 model ‘Anadol Böcek' 230 bin liraya satılık
50 liralık talih kuşu
Keşfedilen mantara 'Türkiye' adı verildi
Bilimsel olarak kanıtlandı Kemik kırıklarına yoğurt iyi geliyor
Bu atlara vefa borcumuz var
Tek kadın kalaycımız Diyarbakır'da
Rafet El Roman: Art niyetli bir dava değildi
Koronavirüste yeni hasta sayısı 3116 oldu
15 Kasım 2020 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 09:45:00

Sağlık çalışanlarına şiddete geçit yok... Tutuklandı

ABONE OL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

AA'nın haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi cezaevine gönderildi, biri adli kontrolle olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisinin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandığını belirterek, "Saldırganlar, çocuk yoğun bakım servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da "Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

"Gerekli cezayı almalarını bekliyoruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof.Dr. Akın Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı ve şiddeti kınadıklarını belirterek, "Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup saldırganların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Görevleri başında uğradıkları şiddet nedeniyle tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde dün gece saatlerinde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

Sağlık personeli, geçirdiği kaza sonucu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan çocuğu hızlı müdahalede bulunarak ölümden döndürdü.

Hasta yakınları, çocuklarının öldüğünü zannederek yoğun bakım ünitesine girmeye çalıştı ve sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu.

Sağlık çalışanları da yoğun bakım servisinin kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazlar koyarak kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı.

Daha sonra gelen polis ekiplerince hasta yakınları, kapı önünden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip

Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı

İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı
Yasemin Şefkatli ile nişanlı olan İdo Tatlıses'ten evlilik açıklaması: Düğünsüz damat olmaz

Yasemin Şefkatli ile nişanlı olan İdo Tatlıses'ten evlilik açıklaması: Düğünsüz damat olmaz
Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı 'Amadeus' oyununa koronavirüs ayarı

Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı 'Amadeus' oyununa koronavirüs ayarı
Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar

Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar
Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor

Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim

Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim
Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı

Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER