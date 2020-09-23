Sağlık çalışanlarına saldırıyla ilgili flaş gelişme!

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:04:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 13:08:00
Keçiören'de sağlık çalışanlarına saldırı! İki şüpheli gözaltına alındı
Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunmuşlardı! 2 kişi gözaltına alındı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.AYRINTILAR GELİYOR...
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