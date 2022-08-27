Sağlık çalışanları merakla bekliyordu... Tarih belli oldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.
Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2022
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