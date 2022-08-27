Sağlık çalışanları merakla bekliyordu... Tarih belli oldu!

Sağlık çalışanları merakla bekliyordu... Tarih belli oldu!

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.