05 Ocak 2021 Salı 09:09:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 09:09:00
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.
Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.
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