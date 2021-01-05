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05 Ocak 2021 Salı 09:09:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 09:09:00

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

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Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.

Etiketler : sağlık bakanlığı korona aşısı koronavirüs
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