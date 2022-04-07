Sağlık Bakanlığına 10 bin işçi alındı
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 10 bin sürekli işçi alımı yapıldığını açıkladı.
"Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun"
Bakan Koca, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10.000 sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisanda, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2022
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