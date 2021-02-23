Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı,75 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.