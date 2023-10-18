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18 Ekim 2023 Çarşamba 05:46:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 05:46:00

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Hastanede katledilenlerin çoğu kadın ve çocuklardı

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde, Bakanlık Sözcüsü el-Kudra'nın el-Ehli Baptist Hastanesinde saldırı sonrasındaki duruma ilişkin yaptığı açıklamalara yer verildi.

"Baptist Hastanesi katliamı benzersiz ve tarif edilemez" değerlendirmesini yapan Kudra, hastanede saldırıya maruz kalanların durumunu şu ifadelerle aktardı:

"Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi"

Kudra, kurbanların ve yaralıların sayısının, sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aştığına dikkati çekerek, "Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyordu" dedi.

Çok sayıda kişinin halen ameliyat olmayı beklediğini aktaran Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki diğer kişilerin hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkati çekti.

Kudra, Gazze'de sağlık imkanlarının tükenmek üzere olduğunu "Tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı" ifadeleriyle dile getirdi.

Etiketler : sağlık bakanlığı katliam baptist hastanesi
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